１５日前引けの日経平均株価は前営業日比３５７３円６０銭高の６万９５９３円６４銭と大幅続伸した。前場のプライム市場の売買高概算は１１億７０９９万株、売買代金概算は６兆２６６７億円。値上がり銘柄数は１２４３、対して値下がり銘柄数は２８２、変わらずは３５銘柄だった。 トランプ米大統領が日本時間１５日早朝に自身のＳＮＳを通じ、イランとの戦闘終結に向けた協議で合意が成立したと表明した。ホルムズ海峡に関