映画『Michael／マイケル』 (R), TM & (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. 伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描いた映画『Michael／マイケル』が6月12日に全国390劇場で公開初日を迎え、動員19万7,826人、興行収入3億1,756万3,940円を記録。日本国内の伝記映画史上最高のオープニング成績となった。 全世界興行収入においては、9億1,190万ドルを突破。ロ