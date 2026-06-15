女優・福本莉子が１５日、都内で２８日スタートの同局主演連続ドラマ「勿忘（わすれな）草の咲く町で〜安曇野診療記〜」（日曜・後１０時）の記者会見に共演の菅生新樹と出席した。現役医師の小説家・夏川草介の同名小説が原作。長野の総合病院を舞台に、若手看護師（福本）と研修医（菅生）が、高齢者医療や終末期医療の難しさに直面するヒューマンドラマを描く。福本は、看護師役に初挑戦し「テーマは重いものを描いてい