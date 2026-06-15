◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）８大会連続８度目の出場の日本代表は、過去３度準優勝の強豪オランダとの初戦を２―２で引き分けた。＊＊＊＊オランダ戦では、事あるごとにピッチ上で日本代表の選手が集まり、円陣を組んでいた。得点後、失点後、今大会で初導入されたハイドレーションブレイク（給水時間）―。新主将となったＤＦ板倉滉が「区切り区切りでちゃ