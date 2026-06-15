フリーアナウンサーの上野愛奈（３４）が抜群スタイルを披露した。１５日までに自身のインスタグラムを更新し「梅雨に入ってジメジメ」と最近の天気を憂い「冷やし〜アイス〜に惹かれる今日この頃です」と、冷え冷えグルメを満喫しているという。「このあとも心配な空模様ですので、お帰りの際はお気をつけください」と呼びかけた。最近の衣装姿をアップ。胸の下で素材が切り替わったワンピースは、リブ素材の上半身がピタッ