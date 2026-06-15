国立劇場は１５日、６月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（東京・サンパール荒川、２０日千秋楽）に出演中の中村芝翫が体調不良のため休演すると発表した。Ａプロの原郷右衛門役は次男の中村福之助、Ｂプロの早野勘平役は三男の中村歌之助が代役を勤める。それにともない、Ｂプロの斧定九郎役と原郷右衛門役を福之助、千崎弥五郎役を長男の中村橋之助が勤める。