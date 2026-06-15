元ＡＫＢ４８の横山由依（３３）が１５日、自身のインスタグラムを更新し、第１子を妊娠したことを発表した。横山は「純烈」後上翔太（３９）と２０２４年に結婚した。横山は「皆様へ」と題し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」とコメント。。「夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています。秋ごろの出産を予定しております」と明かし、「体調と相談しながら、い