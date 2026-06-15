夏の豆腐はアレンジ自在 いつもお手頃価格でヘルシーな豆腐は、主菜から副菜までいろんな役割をこなしてくれる食卓の強い味方。特に夏の時期は調味料をかけるだけでパパッとできる冷奴のほか、冷房などで冷えた体を温めてくれるアツアツの豆腐おかずなど、重宝する場面が多いですよね。 今回は、夏のおともにおすすめの豆腐レシピをご紹介します。 生ハムとオリーブオイルで上品な冷奴に青じその香りが食欲を誘う♪冷めてもお