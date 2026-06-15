FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で解説を務めたサッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のXを更新。日本代表の今後に言及した。オランダ戦のNHK中継に開設として出演した本田は、全力解説で早朝の日本列島を盛り上げた。本田は前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、選手を“さん呼び”するなど独自ワード満載の解説が話題に。この日も前半から“