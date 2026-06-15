タレントの関根勤（72）、関根麻里（41）親子が15日、大阪市内でファミリーパートナーを務める「ディズニー・オン・アイス」（8月8〜16日＝大阪城ホール、9月19〜22日＝神戸ワールド記念ホール）のPR会見を行った。日本公演40周年の記念公演とあって、バージョンアップした内容。父の勤は麻里が3歳ぐらいの時に“パパ”として初めて連れて行ったといい「娘が喜んでる姿に“連れてきて良かったな〜”と思ったし自分も楽しめるん