■これまでのあらすじ甘いものは悪だと思っている義母から根拠のない食ルールを押し付けられ、妻はイライラが募っていた。夫に相談してもまったく相手にされず、妻は義母と距離を置きたいと考える。そんななか、息子の水イボが増えてしまい…？以前、水イボを取ることになったとき、息子は病院で大号泣していました。そうだよね、痛いし怖いもんね。お義母さんから「治った？」と聞かれ、正直にまた増えてしまったことを伝えると、