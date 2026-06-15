「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会で日本時間15日、サッカー日本代表が初戦を迎え、オランダと2対2で引き分けた。天皇皇后両陛下は、オランダ国王夫妻と共に観戦され、この様子が宮内庁やオランダ王室の公式SNSで公開された。【写真】W杯で貴重… 天皇皇后両陛下とオランダ国王夫妻の4ショット同アカウントは「スポーツは人々を結びつける！」と紹介し、集合ショットが掲載された。天皇皇后両陛下は八咫烏のエンブレム