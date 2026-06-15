RIZINに出場する総合格闘家の宇佐美正パトリック（26＝ハイブリッドアカデミー）が14日に開催された「Breaking Down20」（マリンメッセ福岡）のメインイベントで細川一颯（フリー）に判定勝利。試合後に審査員を務めていた久保優太に詰め寄って、異議を唱える場面があった。24年大みそかの「RIZINDECADE」第1部「雷神番外地」で対戦した両者が、「Breaking Down」で再戦した。試合はバッティングのアクシデントがありながら