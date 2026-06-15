◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)男子ネーションズリーグ(NL)は現地14日、日本はスロベニアを3−1(25−27、25−16、25−22、25−22)で下し、第1週を全て勝利で飾りました。昨年王者のポーランドを下した日本とスロベニアの一戦は第1セットスロベニアがデュースの接戦の制し先取するも、日本が逆転勝利となりました。第1週を終えて4戦全勝は女子と同じくブラジルと日本の2チームだけ。現在