ロシアの攻撃を受け火災が発生したペチェルスカヤ大修道院＝15日、ウクライナ・キーウ（ベレジナ文化相提供・ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシア軍は14日夜から15日未明にかけ、ウクライナ各地をミサイルや無人機で攻撃した。ウクライナ当局によると、首都キーウでは集合住宅などに被害が出て4人が死亡、20人以上が負傷したほか、世界遺産のペチェルスカヤ大修道院で火災が起きた。修道院は11世紀に造られ、ウクライナとロ