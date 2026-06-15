ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、１次リーグが行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）は初戦でオランダ（同８位）と２―２で引き分けた。（世界ランキングは１１日時点）森保一監督、主な選手のコメントは以下の通り森保監督「２度追いつけたのは、大きな大きな自信になる。自分たちがパフォーマンスを維持すれば勝ち点をとれる、勝利が近づくということに自信を持てる戦いになった。