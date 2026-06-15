プロ格闘家で2008年北京五輪柔道100キロ超級金メダリストの石井慧（39）は7月5日にロシアのモスクワで行われる「ACBJJ」に参戦し、3年ぶりに復帰戦を行うことになった。今回の復帰戦には石井は「ロシア人のマネジャーに去年からオファーをもらっていたが、体調がよくなくてできなかった。そろそろやりたいと思っていた。やろうと思って参戦を決めた」と復調の兆しがあり、参戦を決めたという。「ACBJJ」はコンバット柔術