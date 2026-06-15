気象庁は15日午前11時56分、青森県五戸町にレベル4大雨危険警報を出した。また新郷村にもレベル4土砂災害危険警報を出した。気象庁はすでに、レベル4土砂災害危険警報を青森市、十和田市、平川市、七戸町に出している。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。お住まいの市町村からの避難情報を確認して下さい。