【第22話】 5月14日 公開 □第22話を読む（C）まるよのかもめ／白泉社 【拡大画像へ】 白泉社は5月14日、まるよのかもめ氏によるマンガ「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」第22話をヤングアニマルWebにて公開した。 第22話では、妹と一緒に博多を訪れたもちづきさん。妹の手前、ドカ食いできずにいたが、妹就寝後の深夜に命を賭けた博多美食めぐりが始まる……。 第22話のペー