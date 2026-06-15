【6月15日発売】 「アスファルトに赤」上下巻：各1,100円 「ソラノヤ」3巻：990円 「アスファルトに赤」上巻 書影 【拡大画像へ】 ヒーローズは、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて連載中のマンガ「アスファルトに赤」上下巻と「ソラノヤ」3巻を6月15日に発売した。 「アスファルトに赤」上下巻 「アスファルトに赤」下巻 書影 著：タナカミ