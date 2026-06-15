お弁当・お惣菜の「オリジン弁当・キッチンオリジン」は、2026年6月15日から21日までの1週間、通常194円の「真アジフライ」を、86円引きの"108円"で販売するお得なキャンペーンを実施しています。ボリューム感のあるフライオリジンの「真アジフライ」は、外はサクっと、中はふっくらジューシー。ボリューム感のあるフライです。お弁当や夕飯のおかずになる「真アジフライ」がお得に買えるのはうれしいですよね。なお、イオン、ダイ