「（昨年の）アジア大会でもレベルの高い相手と試合をすることができましたが、世界大会になると、よりレベルアップした相手と試合ができると思うので、楽しみです」 開幕まであと1か月余りとなった「FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026」（7月11日～19日／チェコ・ブルノ）。この大会の出場を目指し、現在の心境を語ったのが四日市メリノール学院高校（三重県）2年生の小林蘭だ。