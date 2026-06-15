※2025年11月撮影トップ画像は、流山市平方村新田989の稲荷神社。右上が江戸川左岸の土手、狭い道路沿いにありました。※2025年11月撮影コンパクトなレンタカーですが、この道路ではすれ違えません。※2025年11月撮影東は広大な農地が広がっています。県道の向こうには流通基地や流山工業団地などがあります。※2025年11月撮影「流山100か所めぐり」がありました。※2025年11月撮影内容です。「江戸時代中期以前創建の神社。江戸川