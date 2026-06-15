第76回カンヌ国際映画祭批評家週間にてグランプリを受賞した映画『Tiger Stripes（原題）』が、『タイガー・ストライプス』の邦題で8月1日よりシアター・イメージフォーラムほかで全国順次公開されることが決定した。 参考：映画『マリオ』シリーズ3作目はルイージ＆デイジーが活躍？ボス役・ワリオの可能性も 第96回アカデミー賞国際長編映画賞マレーシア代表作に