中村ゆりかとGENERATIONSの佐野玲於がW主演を務める連続ドラマ『夫に不倫をお願いされました』が、7月9日よりテレビ大阪ほかで放送されることが決定した。 参考：菅井友香×中村ゆりか、レズビアン役の挑戦を振り返る距離が縮まった2人の関係性も 本作は、作者の中家ヨシタカの実体験をもとに描かれたことで話題となった「コミックシーモア」で連載中の同名漫画を原作に、”夫婦のあり方“を問うヒューマンド