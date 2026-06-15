NHK連続テレビ小説『風、薫る』第12週「旅立ち」第56話では、順調だった安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚話に暗雲が垂れ込める。 参考：『風、薫る』第57話、直美（上坂樹里）が環（英茉）の様子がおかしいことに気づく 安の嫁入りに向け、両家顔合わせが行われることになった。慌ただしく準備する中、りん（見上愛）は環（英茉）の元気がないことに気づく。看護婦養成所を卒業するまでは寮生活のため、休日にしか家