Toi Toi Toiが、11thデジタルシングル「モノクロノスタシス」を6月14日に配信リリースした。 （関連：Toi Toi Toi、“完全体”で駆け抜けた結成1周年ライブ「この8人で本当に良かった」未来だけを見据えて作る物語） 本作は、デビュー1周年という節目を越え、新たなフェーズへ進むToi Toi Toiを象徴するような楽曲。“既定された世界から自分たちの意思で未来を取り戻す物語”を描いた歌詞に、躍動感あ