オクラとチーズ昆布あえ【画像で見る】チーズと昆布、洋と和の味わいがマッチする「オクラのチーズ昆布あえ」ねばねばとした食感が特徴的で、夏に旬を迎えるオクラ。たくさん食べたいと思っても、ついマンネリレシピになりがちですが、オクラは意外な食材ともマッチします。今回は洋の食材チーズを使ったアレンジをご紹介します。■オクラのチーズ昆布あえ和と洋のうまみを凝縮！ご飯にもお酒にも◎ご飯にもお酒にも【材料・2人分