今年４月山形県酒田市で、物置小屋に放火したとして逮捕された２３歳の男が、別の日に車に火をつけるなどしていたことがわかり、きょう逮捕されました。 【写真を見る】酒田市放火で逮捕の男が再逮捕車に火をつけて燃やした疑い車内から現金盗もうとするも未遂に連続不審火への関与は（山形） 窃盗や器物損壊の疑いできょう再逮捕されたのは住所不定・無職の男（２３）です。 警察によりますと、男は今年３月酒田市東泉町