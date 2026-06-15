麻薬が含まれた固形物、いわゆる「大麻グミ」を国内に持ち込もうとしたとして、山形県酒田市の会社員の男が逮捕されました。 警察によりますと麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、酒田市山居町の会社員の男（３２）です。 男は今年１月、タイの空港で大麻グミ３個（合計およそ１２グラム）をリュックサックにかくして仙台空港行きの飛行機に乗り、麻薬を国内に輸入した疑いがもたれています。 仙台空港で職員が男のリュック