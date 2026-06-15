韓国で夫婦喧嘩中に妻の体に引火性物質をかけ、火をつける手口で殺害した70代の男に懲役16年が言い渡された。【写真】殺害した恋人を「汚水処理槽」に遺棄…韓国の鬼畜男6月12日、法曹界によると、ソウル北部地裁・刑事合意11部（チェ・ギョンソ部長判事）は殺人容疑に問われた75歳男の判決公判で懲役16年を言い渡した。検察が請求した位置追跡電子装置（電子足輪）の装着命令は棄却した。男は昨年、自宅の居間で妻と酒を飲んでい