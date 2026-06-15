豆苗と油揚げのシャキシャキサラダ【画像で見る】油揚げで作るおしゃれなサラダ「豆苗と油揚げのシャキシャキサラダ」煮物やお味噌汁など和食に使われることの多い油揚げですが、今回はサラダに使ったアレンジをご紹介します。トースターでこんがりと焼くことで、油揚げがクルトン風に！冷蔵庫に残った油揚げの活用にもおすすめです。■豆苗と油揚げのシャキシャキサラダこんがり焼いた油揚げがアクセントに豆苗と油揚げのシャキシ