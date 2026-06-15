きょう未明、山形県上山市の国道１３号で乗用車と軽乗用車が正面衝突する事故がありました。 【画像】事故現場 この事故で、軽乗用車を運転していた５０代の男性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。 乗用車が対向車線にはみ出したとみられています。 警察などによりますと、きょう午前２時前、上山市関根の国道１３号で「南進中と北進中の車両が正面衝突した」などと１１９番通報がありま