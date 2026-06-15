きょうは雲が多く、所々で雨が降るでしょう。 【写真を見る】東海地方は所々で雨 最高気温は名古屋27℃ 岐阜28℃ あすは晴れて汗ばむ陽気に 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/15 昼） 正午前の名古屋市内は、パラパラと降っていた雨は止みましたが、この時間も厚い雲が広がっています。気温は24.6℃で空気がジメジメとしています。 きょうは午後も曇り空が続く所が多いでしょう。愛知県や岐阜県を中心に、所々で雨が降る予想です。