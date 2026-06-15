［北中米W杯・F組１節］日本 ２−２ オランダ／６月15日／ダラス・スタジアム（アメリカ）難敵オランダに点を取られても取り返す――。50分にフィルジル・ファン・ダイク、64分にクリセンシオ・サマービルに被弾した日本だが、粘り強く戦い続け、57分に中村敬斗が強烈なシュートで、88分に鎌田大地が小川航基のお膳立てでそれぞれ同点ゴール。２−２に持ち込み、価値ある勝点１を掴んだ。「最後の同点ゴールは感動したね」壮絶