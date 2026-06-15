2026年６月14日（日本時間15日）、日本代表が北中米ワールドカップでオランダと対戦。２度リードされながらも粘り強く戦い、中村敬斗と鎌田大地のゴールで２−２のドローに持ち込んだ。立ち上がりから押し込まれた日本はなかなか主導権を握れなかった。最終ラインが引き気味で上手くショートカウンターを発動できないまま、オランダの攻撃を凌ぐ形となった。押し返す時間帯もあったとはいえ、前半30分過ぎまでオランダのペー