¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¼ù¥Ðー¥¹¥Çー¤ò½Ë¤·¤Æ¥Ç¥³½Ð¤·¡È¤­¤ç¤â¤¸¤å¤ê¡É¤ä¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¡È¤Û¤¯¤¸¤å¤ê¡É¤Ê¤É¥½¥í¡õSixTONES¥»¥ì¥¯¥È°ìµó¸ø³«①② 6·î15Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¡£ »¨»ï¥µ¥¤¥È¡ÖFujisan.co.jp¡×¸ø¼°X¤È¡ÖHMV¡õBOOKS¡×¸ø¼°X¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤¬¾þ¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ½»æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÉ½»æ¡×¡Ê¡ÖFujisan.co.jp¡×¡Ë ¡ÖFujisan.c