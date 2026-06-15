【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの目黒蓮がアンバサダーをつとめるブルガリの心斎橋オープンを祝してメッセージを公開した。 ■「ローマの伝統とモダンさ、そしてイタリアと日本を繋ぐ特別な空間が生まれたことを大変嬉しく思います」（目黒蓮） 壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」（大阪府大阪市