【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が、アンバサダーをつとめるブルガリのあらたな旗艦店「ブルガリ 心斎橋」のオープンを記念し、来場。クラフツマンシップ、アート、そしてイタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験した。 ■「扉を開けると、ローマと大阪が融合した素晴らしい景色が広がっていました」（中島健人） 壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、