日経225先物は11時30分時点、前日比3610円高の6万9730円（+5.45％）前後で推移。寄り付きは6万8300円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万7270円）を上放れる形で、ギャップアップで始まった。直後につけた6万8200円を安値に上へのバイアスが強まり、終盤にかけて6万9820円まで上げ幅を広げた。 米国とイランとの間で戦闘終結に向けた和平合意が成立したことが材料視された。ソフトバンクグループ[東証P]、アドバンテ