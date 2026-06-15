シンシア [東証Ｓ] が6月15日昼(12:00)に配当修正を発表。26年12月期の期末一括配当を従来計画の16円→18円(前期は17円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 （１）配当方針変更の理由当社は、自己資本の充実と株主の皆様への利益配分を、共に経営の最重要課題と位置づけ、経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当を実現していくことを基本方針としてまいりま