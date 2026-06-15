15日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比3490円高の6万9720円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万9593.64円に対しては126.36円高。出来高は3万9989枚となっている。 TOPIX先物期近は4030ポイントと前日比139ポイント高、現物終値比7.66ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69720 +3490