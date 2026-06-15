サッカー・FIFAワールドカップ2026、日本代表は15日にオランダと対戦。新潟でも早朝から歓喜に沸きました。 ワールドカップ初戦となるオランダ戦。新潟からもサポーターが声援を送ります。試合は後半6分、セットプレーからオランダに先制を許しますが、その6分後に中村敬斗が鮮やかなミドルシュートを決め同点に追いつきます。 その後、再び勝ち越しを許すも試合終了間際、土