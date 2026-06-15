多くの家庭で、おそらく毎日のように消費される新聞紙とガムテープ。どんな人にとってもきっと身近な材料を使って制作された、約2メートルの立体作品が「凄い存在感」「完全に脳を焼かれました」と注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】絵や音楽など幅広いジャンルで表現活動を行うアーティスト「飯山太陽」さんが、このほどXに投稿したのは、畳の部屋に佇む、神秘的な雰囲気の立体作品。台