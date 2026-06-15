株式会社グレイ・パーカー・サービスは、イラストレーター・ぢゅのさんが描くとってもかわいくてちょっとシュールなにゃんこたち「mofusand」のコンセプト専門店「mofusand TOKYO」のコンセプトシリーズ第3弾として、「BOARD SHARK！(ボードシャーク)」の商品を2026年6月26日(金)より「mofusand TOKYO」(東京・原宿)と公式Web SHOP「mofusand もふもふマーケット」にて販売する(※Webは11時より)。【画像】かわいすぎ…！mofusand