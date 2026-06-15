韓国俳優のクォン・サンウ（49）の妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）が13日、自身のインスタグラムを更新。長女・リホさん（11）がローワースクールの最終日を迎えたことを報告し、ロングヘアが印象的な卒業式ショットを公開した。【写真】「大きくなったネェ〜」クォン・サンウ長女の卒業式ショットソン・テヨンは「ローワースクールの最終日おめでとう」とつづり、卒業式で撮影した長女の姿を複数枚公開。両手に花束を持ち