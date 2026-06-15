雨が多い季節になりましたね。外を走ったり、お散歩が出来ない日もあったりして、カラダがムズムズする人もいるのではないでしょうか？今年の秋、東京の街を思う存分！歩くイベントがあるのをご存知ですか！？『Sunrise to Sunset Walk 2026！文字通り、日の出から日が沈むまでの時間、東京の街を歩いてまわるウォーキングイベントです。フルマラソンに参加するのはハードルが高いけど、その距離を歩くんだったら参加してみたい！