2026年6月14日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、米国政府がAnthropic（アンソロピック）に最新AIモデルへの外国籍ユーザーのアクセス禁止を求めた件をめぐり、中国との関係性について報じた。記事は、Anthropicが12日、国家安全保障を理由に同社で働く従業員を含むすべての外国籍の市民に対し、新AIモデル「Fable 5」と「Mythos 5」へのアクセスを禁止するよう求める米国政府からの指令を遵守するため、すべての