元AKB48の横山由依（33）が15日、自身のSNSで第1子を妊娠したことを発表した。夫のコーラスグループ・純烈の後上翔太（39）と連名でのコメントで報告した。【写真】2人の直筆文字とともに…第1子妊娠を発表横山由依【Xより】文章で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と報告。出産時期は「秋ごろの出産を予定しております」