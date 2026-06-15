日本マクドナルドは、「VIVA！ワールドマック」シリーズから、「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」などの期間限定メニューを、2026年6月17日〜7月下旬までの予定で発売する。サッカーボールのような見た目の特製バンズ採用同社はサッカーの国際大会「FIFAワールドカップ26」公式スポンサー兼公式レストランで、同大会の開催を記念した日本オリジナルメニューが登場する。本大会が開催される北中米をイメージ